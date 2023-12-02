Головний тренер Шахтаря Маріно Пушіч поділився очікуваннями від матчу проти Металіста 1925 в УПЛ.

— Як команда готується до наступного матчу, на що спрямована робота?

— Тренування проходять добре. Сьогодні зосередилися на тактиці, відпрацьовуємо багато моментів, наші базові футбольні принципи.

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Добре, що за таких погодних умов поле в гарному стані, тому могли виконати багато роботи.

– Яка ваша думка про опонента?

– Як я і казав на початку – в УПЛ немає простих суперників. У кожного свої особливі якості та складнощі. І саме ми повинні грати якомога краще, щоб мати шанс показати гарний результат.

– А які конкретні складнощі можете виділити саме у цієї команди?

– Не можу це розповісти, бо тримаю цю інформацію при собі. Як завжди аналізуємо суперника. У складі багато колишніх гравців Шахтаря, тож вони мають бути гарними футболістами. Ми самі повинні вплинути на ситуацію, – сказав Пушич у коментарі клубній прес-службі Шахтаря.

Нагадаємо, матч Шахтар – Металіст 1925 відбудеться в неділю, 3 грудня, старт зустрічі заплановано на 17:00.

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