Пушіч назвав головний козир Металіста 1925 в матчі проти Шахтаря: "Тримаю це в секреті"
Головний тренер Шахтаря Маріно Пушіч поділився очікуваннями від матчу проти Металіста 1925 в УПЛ.
— Як команда готується до наступного матчу, на що спрямована робота?
— Тренування проходять добре. Сьогодні зосередилися на тактиці, відпрацьовуємо багато моментів, наші базові футбольні принципи.
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Добре, що за таких погодних умов поле в гарному стані, тому могли виконати багато роботи.
– Яка ваша думка про опонента?
– Як я і казав на початку – в УПЛ немає простих суперників. У кожного свої особливі якості та складнощі. І саме ми повинні грати якомога краще, щоб мати шанс показати гарний результат.
– А які конкретні складнощі можете виділити саме у цієї команди?
– Не можу це розповісти, бо тримаю цю інформацію при собі. Як завжди аналізуємо суперника. У складі багато колишніх гравців Шахтаря, тож вони мають бути гарними футболістами. Ми самі повинні вплинути на ситуацію, – сказав Пушич у коментарі клубній прес-службі Шахтаря.
Нагадаємо, матч Шахтар – Металіст 1925 відбудеться в неділю, 3 грудня, старт зустрічі заплановано на 17:00.
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