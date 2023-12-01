Черговим асистентом Маріно Пушіча у Шахтарі став 51-річний Кріс ван дер Верден, повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних".

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Як гравець він виступав за нідерландські Неймеген, Вітесс, ПСВ, Твенте, Ендховен та бельгійський Беєрсхот Вілрейк. Чемпіон та володар Кубка Нідерландів, переможець Кубка та Суперкубка Бельгії.

Тренерську кар'єру розпочав у 2006 році в системі ПСВ як наставник юнацьких та молодіжних команд. У березні 2012-го увійшов до тренерського штабу Філліпа Коку у ПСВ (2012–2018). Також як його асистент працював у турецькому Фенербахче (2018–2019) і англійському Дербі Каунті (2019–2020). Влітку 2022-го став помічником Дірка Куйта в Ден Гааг, у жовтні того ж року приєднався до штабу Коку у Вітессі (2022–2023).

Нагадаємо, нині до команди Пушіча у Шахтарі входять: Маріо Станіч та Єрун Схепенс (асистенти), Андрій Пятов (тренер воротарів), Карло Ніколіні і Рул Тамбер (тренери із фізпідготовки) та Радіон Пальцун (аналітик).

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