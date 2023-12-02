Главный тренер Шахтера Марино Пушич поделился ожиданиями от матча против Металлиста 1925 в УПЛ.

- Как команда готовится к следующему матчу, на что направлена работа?

- Тренировки проходят хорошо. Сегодня сосредоточились на тактике, отрабатываем многие моменты, наши базовые футбольные принципы.

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Хорошо, что при таких погодных условиях поле в хорошем состоянии, поэтому могли проделать много работы.

– Каково ваше мнение о оппоненте?

– Как я и говорил в начале – у УПЛ нет простых соперников. У каждого свои особенные свойства и трудности. И именно мы должны играть как можно лучше, чтобы иметь шанс показать хороший результат.

– А какие конкретные сложности можете выделить именно этой команде?

– Не могу это рассказать, потому что держу эту информацию при себе. Как обычно анализируем соперника. В составе много бывших игроков Шахтера, поэтому они должны быть хорошими футболистами. Мы сами должны повлиять на ситуацию, – сказал Пушич в комментарии клубной пресс-службе Шахтера.

Напомним, матч Шахтер – Металлист 1925 состоится в воскресенье, 3 декабря, старт встречи запланирован на 17:00.

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