Екс-півзахисник збірної України Адріан Пуканич залишився без клубу у літнє трансферне вікно.

Пуканич вирішив припинити співпрацю з Ужгородом, повідомляє офіційний сайт представника Першої ліги. Таке рішення досвідчений футболіст ухвалив після зустрічі з президентом клубу.

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38-річний гравець провів 2,5 року в складі Ужгорода, загалом відігравши у 50 матчах, забивши 19 голів. За підсумками минулого сезону Пуканича визнали найкращим гравцем сезону у Другій лізі.

Нагадаємо, Адріан є вихованцем Шахтаря, встиг пограти за Маріуполь, Говерлу, Ворсклу та низку українських клубів з нижчих дивізіонів чемпіонату.

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