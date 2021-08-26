Актобе у своєму Instagram повідомив про трансфер Дмитра Коркішка. За інформацією Transfermarkt, українець приєднався до казахського клубу на правах вільного агента.

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Гравець виступатиме у новому клубі під 70 номером. Минулий сезон Коркішко завершив у складі Чорноморця, де у 10 матчах відзначився 3 голами та 1 асистом.

Нагадаємо, Дмитро розпочинав професіональну кар'єру в київському Динамо та встиг пограти за Арсенал-Київ, Полтаву, Мінськ, Чорноморець, СК Дніпро-1, Гіресунспор та Хатайспор.

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