Ви вірили у це після першого тайму, безнадійно програного Шахтарем із рахунком 0:2? Зізнаюся: автор цих рядків – ні. Тим божевільнішою видається розв'язка вчорашнього трилера.

Шахтар – Монако – 2:2 – відео голів

"Гірники" поступилися практично за всіма статистичними показниками, але завдяки шаленому характеру, вдалим замінам Де Дзербі і чималому фарту зуміли уникнути принизливого потрапляння у Лігу Європи.

Природно, що й експерти, перебуваючи на особливих емоціях, не видали детальної аналітики. Проте виділили-таки ключові моменти і персонажів.

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Коли матч тільки дійшов до овертайму, екс-хавбек збірної України Максим Калініченко скинув капелюха перед капітаном.

Далі був королівський рикошет імені Михайла Мудрика, після якого Монако вже не оговтався. Експерт ТК Футбол Євген Левченко бачить потенціал.

Ігор Циганик також віддає належне 20-річному вінгеру.

Twitter-аккаунт FCCO, який симпатизує одеському Чорноморцеві, навіть підібрав для Мудрика нове псевдо. "Український Неймар" вже в минулому?

Скаут Алекс Великих пишається особистим знайомством із вундеркіндом.

А також підкреслює особливість України в груповому раунді ЛЧ.

Коментатор MEGOGO Вадим Скічко коментував Шахтар – Монако у прямому ефірі і переконаний: такі матчі входять в історію.

Журналіст та творець проекту "Золотий талант" Андрій Кудирко віддає належне ветеранам Шахтаря.

Агент, менеджер та експерт В'ячеслав Заховайло вважає, що команда Де Дзербі "відскочила".

Про фарт пише і Сергій Тищенко, журналіст Gazeta.ua та Футбол 24.

Головред Champion.com.ua Андрій Твердохліб радіє за наш рейтинг коефіцієнтів.

Спортивний радіоведучий Олександр Монзолевський провів моніторинг російської блогосфери і руїнами задоволений.

Оглядач Кальчо Юрій Шевченко звернув увагу на цікавий момент, який не йде в плюс Роберто Де Дзербі.

Головред журналу Футбол Артем Франков діагностує у себе "білу заздрість" до успіху Шахтаря, проте вимагає зворотньої реакції, якщо й Динамо "відскочить" у такий спосіб.

Його заступник – Андрій Шахов – уже прикинув склад кошиків перед жеребкуванням і найкращі та найгірші варіанти для наших клубів.

Наш огляд був би неповним без Брутального футболу.

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Шахтар з драмою проскочив у груповий раунд Ліги чемпіонів, вирвавши нічию в Монако – Мудрик курйозно став героєм