Экс-полузащитник сборной Украины Адриан Пуканыч остался без клуба в летнее трансферное окно.

Пуканыч решил прекратить сотрудничество с Ужгородом, сообщает официальный сайт представителя Первой лиги. Такое решение игрок принял после встречи с президентом клуба.

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38-летний футболист провел 2 с половиной года за Ужгород, в общем отыграв в 50 матчах, забив 19 голов. По итогам прошлого сезона Пуканыч признавался лучшим игроком сезона во Второй лиге.

Напомним, Адриан является воспитанником Шахтера, успел поиграть за Мариуполь, Говерлу, Ворсклу и ряд украинских клубов из низших дивизионов чемпионата.

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