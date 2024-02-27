Кварацхелія став одним з основних кандидатів на заміну Кіліана Мбаппе в ПСЖ, інформує Gazzetta dello Sport. Повідомляється, що крім грузина в шорт-лист парижан входять центрфорвард Наполі Віктор Осімхен і вінгер Мілана Рафаел Леау.

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Хвіча провалює цей сезон у складі Наполі. На його рахунку 6 голів і 5 асистів у матчах за "адзуррі" у всіх турнірах. За весь минулий сезон грузинський вінгер забив 14 м'ячів у всіх турнірах і оформив таку ж кількість передач.

Кварацхелія вже встиг посваритися з новим наставником Наполі Франческо Кальцоною. Під час своєї заміни в грі з Барселоною в ЛЧ Хвіча відмовився потиснути тренеру руку.

Контракт гравця з Наполі розрахований до літа 2027 року. Його зарплата в Неаполі становить 1,2 млн євро.

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