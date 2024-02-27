Кварацхелия стал одним из основных кандидатов на замену Килиана Мбаппе в ПСЖ, информирует Gazzetta dello Sport. Сообщается, что помимо грузина в шорт-лист парижан входят центрфорвард Наполи Виктор Осимхен и вингер Милана Рафаэл Леау.

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Хвича проваливает этот сезон в составе Наполи. На его счету 6 голов и 5 ассистов в матчах за "адзурри" во всех турнирах. За весь прошлый сезон грузинский вингер забил 14 мячей во всех турнирах и оформил такое же количество передач.

Кварацхелия уже успел поругаться с новым наставником Наполи Франческо Кальцоной. Во время своей замены в игре с Барселоной в ЛЧ Хвича отказался пожать тренеру руку.

Контракт игрока с Наполи рассчитан до лета 2027 года. Его зарплата в Неаполе составляет 1,2 млн евро.

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