Франческо Кальцона проводив свій другий матч на чолі Наполі. Посеред тижня ЗМІ писали, що Хвіча втратить місце в стартовому складі. Так тренер нібито планував покарати грузина за неналежну поведінку в матчі з Барселоною. Кварацхелія таки вийшов з перших хвилин, але провів дуже поганий матч.

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Кальярі краще діяв до перерви. Навіть забив. Точніше – це зробив Ррахмані, який вразив власні ворота. Сьогоднішньому капітану Наполі пощастило, що атакувальні гравці перебували в офсайді. У другому таймі Наполі перехопив ініціативу й на 65 хвилині вийшов уперед. Распадорі розібрався з кількома суперниками й навісив на Осімхена. Нігерієць забиває у кожному своєму матчі проти Кальярі й сьогодні також не схибив.

Наполі не пішов добивати суперника, а острів'яни не дуже старалися змінити становище. Однак у компенсований час Доссена видав диво-пас зі своєї половини, а центрбеки гостей провалилися. Лувумбо дали прийняти м'яч перед голкіпером, і той без проблем відправив його у сітку. Нічия. Партенопейці не перемагають в Серії А ось уже три тури й розташувалися на 9-му місці турнірної таблиці. Кальярі залишається передостаннім.