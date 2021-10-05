Спортивний директор парижан Леонардо вже розпочав переговори з агентом норвежця – Міно Райолою, стверджує журналіст Ніколо Скіра.

Райола вибиває для Холанда зарплату в 50 млн євро, але не у Борусії Д

У контракті нападника Борусії Д є опція викупу за 75 млн євро наступного літа. Скромна ціна створює величезну чергу претендентів на Холанда, тому ПСЖ змушений поспішати. У Парижі вважають, що 21-річний бомбардир стане ідеальною заміною для Кіліана Мбаппе, який налаштований перейти в Реал вільним агентом.

Лише за 5 матчів нинішнього сезону Бундесліги Холанд встиг відзначитись 7 голами та 4 асистами. Чинний контракт нападника з "джмелями" розрахований до літа 2024-го.

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