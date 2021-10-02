Потенційні покупці Ерлінга Холанда повинні бути готовими платити норвежцю близько 50 млн євро на рік, повідомляє Football Italia.

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Таку космічну суму для свого підопічного вимагатиме агент 21-річного нападника Міно Райола, і це без врахування його комісійних. Влітку стане доступною опція викупу гравця за 75 млн євро, що є значно нижчою ціною на Ерлінга від ринкової, цим і хоче скористатись Райола.

Лише за 5 матчів нинішнього сезону Бундесліги Холанд встиг відзначитись 7-ма голами та трьома асистами. Чинний контракт Ерлінга з "джмелями" розрахований до літа 2024-го.

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