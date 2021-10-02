Райола вибиває для Холанда зарплату в 50 млн євро, але не у Борусії Д
Форвард Борусії Д Ерлінг Холанд має високі шанси змінити клуб під час літнього трансферного вікна.
Потенційні покупці Ерлінга Холанда повинні бути готовими платити норвежцю близько 50 млн євро на рік, повідомляє Football Italia.
Борусія Д серйозно налаштована втримати Холанда
Таку космічну суму для свого підопічного вимагатиме агент 21-річного нападника Міно Райола, і це без врахування його комісійних. Влітку стане доступною опція викупу гравця за 75 млн євро, що є значно нижчою ціною на Ерлінга від ринкової, цим і хоче скористатись Райола.
Лише за 5 матчів нинішнього сезону Бундесліги Холанд встиг відзначитись 7-ма голами та трьома асистами. Чинний контракт Ерлінга з "джмелями" розрахований до літа 2024-го.
ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021