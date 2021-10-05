Спортивный директор парижан Леонардо уже начал переговоры с агентом норвежца – Мино Райолой, утверждает журналист Николо Скира.

Райола выбивает для Холанда зарплату в 50 млн евро, но не у Боруссии Д

В контракте нападающего Боруссии Д есть опция выкупа за 75 млн евро следующим летом. Скромная цена создает огромную очередь претендентов на Холанда, поэтому ПСЖ вынужден спешить. В Париже считают, что 21-летний бомбардир станет идеальной заменой для Килиана Мбаппе, который настроен перейти в Реал свободным агентом.

Только за 5 матчей нынешнего сезона Бундеслиги Холанд успел отметиться 7 голами и 4 ассистами. Действующий контракт нападающего с "шмелями" рассчитан до лета 2024-го.

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