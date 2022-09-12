Оборонець парижан Преснель Кімпембе не буде помічником для Крістофа Гальтьє та Дідьє Дешама у найближчих матчах.

27-річний центрбек у матчі 7-го туру Ліги 1 проти Бреста отримав пошкодження, через яке був замінений на 89 хвилині. Травма виявилась доволі серйозною, інформує L’Équipe.

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Кімпембе діагностували розрив задньої поверхні лівого бедра, через що він вибув з гри мінімум на місяць. Преснель пропустить не лише поєдинки ПСЖ у чемпіонаті та Лізі чемпіонів, а й матчі збірної Франції у Лізі націй з Австрією і Данією.

У поточному сезоні Кімпембе був майже незамінним гравцем оборони команди Гальтьє, провівши 8 поєдинків у всіх турнірах.

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