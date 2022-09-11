"У Нея та Кіліана дуже хороші відносини. Я не ухиляюся від відповіді. Вони разом тренуються, разом часто розминаються. Так, у матчі (з Ювентусом у Лізі чемпіонів – прим.) сталася така ситуація. Я обговорив це з Кіліаном, який, гадаю, обговорив це з Неймаром.

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У вас є дві секунди, коли потрібно ухвалити рішення, і Кіліан був зосереджений на ударі. Переконаний, що Мбаппе робитиме більше вирішальних передач на Неймара, як і Ней здатний робити вирішальні передачі Кіліану. Я не відчував нічого негативного стосовно того моменту", – наводить слова Гальтьє ESPN.

Інцидент трапився під час поєдинку з Ювентусом у Лізі чемпіонів – тоді Неймар розізлився через те, що Мбаппе вирішив пробити замість того, аби віддати бразильцю на порожні ворота. Гравці начебто обговорили це в особистій розмові.

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