Наставник ПСЖ відреагував на чутки про черговий конфлікт між Неймаром та Мбаппе
Головний тренер ПСЖ Крістоф Гальтьє висловився щодо можливого нового конфлікту між зірками паризького клубу.
"У Нея та Кіліана дуже хороші відносини. Я не ухиляюся від відповіді. Вони разом тренуються, разом часто розминаються. Так, у матчі (з Ювентусом у Лізі чемпіонів – прим.) сталася така ситуація. Я обговорив це з Кіліаном, який, гадаю, обговорив це з Неймаром.
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У вас є дві секунди, коли потрібно ухвалити рішення, і Кіліан був зосереджений на ударі. Переконаний, що Мбаппе робитиме більше вирішальних передач на Неймара, як і Ней здатний робити вирішальні передачі Кіліану. Я не відчував нічого негативного стосовно того моменту", – наводить слова Гальтьє ESPN.
Інцидент трапився під час поєдинку з Ювентусом у Лізі чемпіонів – тоді Неймар розізлився через те, що Мбаппе вирішив пробити замість того, аби віддати бразильцю на порожні ворота. Гравці начебто обговорили це в особистій розмові.
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