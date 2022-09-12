Защитник парижан Преснель Кимпембе не будет помощником для Кристофа Галтье и Дидье Дешама в ближайших матчах.

27-летний центрбек в матче 7-го тура Лиги 1 против Бреста получил повреждение, из-за которого был заменен на 89 минуте. Травма оказалась достаточно серьезной, информирует L'Équipe .

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Кимпембе диагностировали разрыв задней поверхности левого бедра, из-за чего он выбыл из игры минимум на месяц. Преснель пропустит не только поединки ПСЖ в чемпионате и Лиге чемпионов, но и матчи сборной Франции в Лиге наций с Австрией и Данией.

В текущем сезоне Кимпембе был почти незаменимым игроком обороны команды Галтье, проведя 8 поединков во всех турнирах.