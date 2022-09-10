Ліга 1, 7-й тур

ПСЖ – Брест – 1:0

Гол: Неймар, 30

Напередодні Ланс переміг Труа й вийшов на першу сходинку, посунувши з неї парижан. Сьогодні ж підопічні Крістофа Гальтьє мали змогу повернути лідерство, що вони й зробили.

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У гості на Парк де Пренс завітав Брест. Один із аутсайдерів Ліги 1 мало що створював поблизу воріт ПСЖ, адже саме столична команда контролювала хід зустрічі. Мессі на 30 хвилині з глибини подав на Неймара, який прийняв і забив. В активі бразильця вже 8 голів та 6 асистів у 7 поєдинках чемпіонату. Статистика Лео теж розкішна – 3 забиті м'ячі та 7 результативних передач.

По перерві Брест отримав чудовий шанс зрівняти ситуацію на табло практично з нічого. Гостей не було видно поблизу воріт парижан, проте в одній з атак Кімпембе сфолив у штрафному, за що арбітр призначив пенальті. Слімані хотів легко переграти Доннарумму, але італієць ефектно парирував удар з позначки.

ПСЖ набрав 19 залікових балів та знову розташувався на першій сходинці. "Пірати" з п'ятьма заліковими балами залишились у зоні вильоту.

Турнірна таблиця чемпіонату Франції 2022/23