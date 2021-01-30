Оборонець Абду Діалло та півзахисник Марко Верратті захворіли, повідомляє офіційний сайт клубу.

Мессі може здійснити мрію Ді Марії – хавбек ПСЖ готовий завершити кар'єру після цього

Дует виконавців ПСЖ здав позитивні тести на коронавірус напередодні. Тепер Діалло Верратті пішли на самоізоляцію і пропустять найближчі матчі парижан. У січні керманич гранда Маурісіо Почеттіно теж перехворів сумнозвісним COVID-19.

Відзначимо, що інфіковані є стабільними гравцями основи ПСЖ. У нинішньому сезоні в активі Діалло 19 матчів (1 асист) в усіх турнірах, а Верратті провів 18 поєдинків (2 результативні передачі).

Мессі, Неймар, Агуеро, Мбаппе – ПСЖ визначився з атакою мрії, а Почеттіно назвав зайвого