Защитник Абду Диалло и полузащитник Марко Верратти заболели, сообщает официальный сайт клуба.

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Дуэт исполнителей ПСЖ сдал положительные тесты на коронавирус накануне. Теперь Диалло и Верратти ушли на самоизоляцию и пропустят ближайшие матчи парижан. В январе наставник гранда Маурисио Почеттино тоже переболел печально известным COVID-19.

Отметим, что инфицированные являются стабильными игроками основы ПСЖ. В нынешнем сезоне в активе Диалло 19 матчей (1 ассист) во всех турнирах, а Верратти провел 18 поединков (2 результативные передачи).

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