Почеттіно здав позитивний тест на коронавірус
20:27 - Читать на русском
Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно пропустить щонайменше матч 20-го туру чемпіонату Франції.
Аргентинський фахівець вже пішов на самоізоляцію згідно із медичним протоколом французького чемпіонату, повідомляє офіційний твіттер парижан.
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Таким чином, помічники Почеттіно, Жезус Перес та Мігель Д'Агостіно, керуватимуть командою у матчі Ліги 1 проти Анже вже завтра, 16-го січня.
До слова, Почеттіно нещодавно виграв Суперкубок Франції з ПСЖ – це його перший трофей у тренерській кар'єрі.
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