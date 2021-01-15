Аргентинський фахівець вже пішов на самоізоляцію згідно із медичним протоколом французького чемпіонату, повідомляє офіційний твіттер парижан.

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Таким чином, помічники Почеттіно, Жезус Перес та Мігель Д'Агостіно, керуватимуть командою у матчі Ліги 1 проти Анже вже завтра, 16-го січня.

До слова, Почеттіно нещодавно виграв Суперкубок Франції з ПСЖ – це його перший трофей у тренерській кар'єрі.

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