Команда Почеттіно стала чемпіоном за 4 тури до фінішу, розійшовшись миром з Лансом (1:1). Парижани повели в рахунку після диво-удару Мессі, але не змогли втримати перемогу, граючи в більшості. 1:1 – рахунок, який таки дозволив ПСЖ оформити 10-й титул в історії клубу.

Втім, без негативу не обійшлося. Частина фанатів покинули трибуни Парк де Пренс за 15 хвилин до кінця матчу. Ще чимало вболівальників пішли одразу після фінального свистка, висловивши таким чином незадоволення роботою керівництва клубу і раннім вильотом з Ліги чемпіонів. Відповідно, чемпіонський титул гравці святкували далеко не на переповненому стадіоні.

Шедевральний гол Мессі і перше чемпіонство Почеттіно у відеоогляді матчу ПСЖ – Ланс – 1:1

"Я не засмучений. Якщо вони хочуть святкувати, то нехай святкують, якщо не хочуть, то нехай цього не роблять. На трибунах залишалися люди, пішла меншість. Вони представляють не всіх уболівальників ПСЖ, а лише малу їхню частину. Ми відсвяткували перемогу в роздягальні, не вистачало лише кубка. Я насолоджуюся цим", – заявив Кіліан Мбаппе у коментарі L'Equipe.

"Не розумію вчинку фанатів. Футболісти – теж люди, у нас бувають як невдалі, так і вдалі дні. Ми – перші, хто хоче виграти все. Розумію їхнє розчарування вильотом від Реала, але ж потрібно дивитися вперед. Фанати мають знати, що ми повністю віддаємося на полі" – зазначив Марко Верратті, який став 8-разовим чемпіоном Франції.

"Минулого року ми не стали чемпіонами, тому раді, що повернули титул. Соромно за атмосферу на стадіоні. Футбол – наша пристрасть. Шкода, що не всі фанати ПСЖ були з нами. Потрібно рухатися далі, навіть попри невдалий виступ у Європі", – підсумував Маркіньйос.

Але найбільш незадоволеним був Неймар, якого освистували впродовж більшої частини сезону. "Сюрреалістично, що частина фанатів пішли зі стадіону. Але стати чемпіонами – дуже важливо для ПСЖ. Свист уболівальників на мою адресу? У мене ще три роки контракту з клубом. Тому припиняйте свистіти, бо вам забракне повітря", – емоційно заявив Неймар.

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