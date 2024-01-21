ПСЖ здобув перемогу над Орлеаном у 1/16 Кубка Франції. Результат та огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Кубок Франції, 1/16 фіналу

Орлеан – ПСЖ – 1:4

Голи: Сент-Раф, 86 – Мбаппе, 16, 63 (пен), Рамуш, 72, Міюлю, 88

Парижани трішки помучилися з Орлеаном у Кубку Франції. В першому таймі господарі намагалися тримати низький блок і не дозволяли ПСЖ проводити атаку за атакою. Утім, стримувати Кіліана Мбаппе вдавалося лише 16 хвилин, а потім нападник записав черговий гол.

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В другому таймі ПСЖ був більш результативним. Мбаппе оформив дубль, а по голу записали у свій актив Рамуш і дебютант у складі парижан 17-річний Міюлю. Орлеан без забитого м'яча не пішов. Господарям успіх приніс один зі стандартів біля воріт ПСЖ. У підсумку 1:4 й парижани проходять далі в 1/8 фіналу.

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