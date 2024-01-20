Кубок Франції, 1/16 фіналу

Бордо – Ніцца – 2:3

Голи: Ліволан, 59, Вейсбек, 76 – Гессан, 35, Сансон, 47 (пен), 60

Нант – Лаваль – 0:1

Гол: Чокунте, 60

Родез – Монако – 1:3

Голи: Мамбо, 21 – Бен-Єддер, 10 (пен), 50, 58

Треліссак – Брест – 1:2

Голи: Біссон, 76 – Лала 79 (пен), Сатріано, 89

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Бордо в 1/16 фіналу отримав одного з найскладніших суперників. Ніцца має непогану форму і перебуває в лідерах Ліги 1. Команда Ігнатенка пропустила перший гол на 35 хвилині. По перерві "орлята" ще двічі засмутили суперника. Бордо зумів відіграти два м'ячі, але перевести гру в серію пенальті не вдалося. Данило Ігнатенко вийшов в основі. Український півзахисник провів посередній матч. Точність його передач склала 88%, а ось в дуелях та відборах Ігнатенко не був так успішним.

Нант несподівано програв Лавалю з Ліги 2. Попри те, що "канарки" намагалися виправити ситуацію після пропущеного гола, їм не вдалося. Варто зауважити, що Нант в минулому сезоні дійшов до фіналу Кубка Франції, в якому програв Тулузі.

Монако без проблем впорався з Родезом. Бен-Єддер відзначився в матчі хет-триком, який і вивів його команду в наступну стадію.

Брест ледь не зганьбився проти команди з Національ 2. "Пірати" дозволили Треліссаку створити достатньо моментів біля своїх воріт. Біссон скористався одним з них на 76 хвилині. Лала з пенальті поновив рівновагу, а Сатріано приніс перемогу Бресту.

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