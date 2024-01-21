Кубок Франции, 1/16 финала

Орлеан – ПСЖ – 1:4

Голы: Сент-Раф, 86 – Мбаппе, 16, 63 (пен), Рамуш, 72, Миюлю, 88

Парижане немного помучились с Орлеаном в Кубке Франции. В первом тайме хозяева старались держать низкий блок и не позволяли ПСЖ проводить атаку за атакой. Впрочем, сдерживать Килиана Мбаппе удавалось лишь 16 минут, а затем нападающий записал очередной гол.

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Во втором тайме ПСЖ был более результативным. Мбаппе оформил дубль, а по голу записали в свой актив Рамуш и дебютант в составе парижан 17-летний Миюлю. Орлеан без забитого мяча не ушел. Хозяевам успех принес один из стандартов у ворот ПСЖ. В итоге 1:4 и парижане проходят дальше в 1/8 финала.

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