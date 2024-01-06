Відбулись поєдинки 1/32 Кубка Франції, в яких взяли участь і футболісти представники України. Звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Кубок Франції 2023/24, 1/32 фіналу

Лілль – Голден Лайон – 12:0

Голи: Язіджі, 11, 45, Девід, 25, 36, 75, Жегрова, 33, 41, 42, Сантос, 57, Гаральдсон, 64, (пен.), 78, Мессусса, 89

Авуан – Страсбур – 0:4

Голи: Гамейро, 14, Діон, 17, 73, Бечіх, 89

Саннуа – Бордо – 1:1 (серія пенальті – 2:4)

Голи: Бараджи, 17 – Ігнатенко, 66

Лілль Паулу Фонсеки здобув найбільшу перемогу в історії клубу, знищивши Голден Лайон з Мартиніки. Вже до перерви рахунок був 7:0 завдяки дублю Язіджі та хет-трикам Девіда та Жегрова. Сантос по перерві забив восьмий м'яч, а дубль Гаральдсона та гол Мессусса (з асисту Ісмаїлі) встановили остаточний рахунок гри – 12:0.

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Страсбур із Едуардом Соболем (вийшов у стартовому складі) розбив Авуан, хоча з більш скромним рахунком. Гамейро відкрив рахунок на 14 хвилині, Діон оформив дубль, а Бечіх під кінець гри поставив крапку в зустрічі. Соболь відіграв повний поєдинок.

А Бордо не без проблем пройшов аматорський Саннуа. Аутсайдер повів у рахунку на 17 хвилині, відзначився Бараджи. Проте, Ігнатенко на 66 хвилині зрівняв рахунок – українець точним ударом після подачі кутового поцілив у нижній кут. Гра завершилась нічиєю та одразу перейшла до серії пенальті, де сильнішим виявився саме Бордо.

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