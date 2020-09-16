ПСЖ відмовився від трансферу Умтіті – парижани занепокоєні здоров'ям хавбека Барселони
23:05 - Читать на русском
Захисник Барси Самюель Умтіті, ймовірно, залишиться у таборі каталонців на наступний сезон.
ПСЖ розглядав Самюеля Умтіті як потенційне підсилення захисної ланки, але чинний чемпіон Франції відмовився повертати гравця на батьківщину, повідомляє AS.
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Причиною такого рішення стала висока травматичність гравця, а нещодавно Самюель ще й перехворів коронавірусом. Також за 23-річним французом помічались проблеми з дисципліною.
У минулому сезоні Ла Ліги Умтіті провів лише 13 поєдинків.
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