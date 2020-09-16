Захисник Барси Самюель Умтіті, ймовірно, залишиться у таборі каталонців на наступний сезон.

ПСЖ розглядав Самюеля Умтіті як потенційне підсилення захисної ланки, але чинний чемпіон Франції відмовився повертати гравця на батьківщину, повідомляє AS.

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Причиною такого рішення стала висока травматичність гравця, а нещодавно Самюель ще й перехворів коронавірусом. Також за 23-річним французом помічались проблеми з дисципліною.

У минулому сезоні Ла Ліги Умтіті провів лише 13 поєдинків.

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