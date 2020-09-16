Защитник Барсы Самюэль Умтити, вероятно, останется в лагере каталонцев на следующий сезон.

ПСЖ рассматривал Самюэля Умтити как потенциальное усиление защитного звена, но действующий чемпион Франции отказался возвращать игрока на родину, сообщает AS.

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Причиной такого решения стала высокая травматичность игрока, а недавно Самюэль еще и переболел коронавирусом. Также за 23-летним французом замечались проблемы с дисциплиной.

В прошлом сезоне Ла Лиги Умтити провел лишь 13 матчей.

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