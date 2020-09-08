Умтіті може повернутись в Ліон в обмін на Мемфіса Депая, стверджує журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

Депай близький до переходу в Барселону – відома сума трансферу

Сам нідерландець вже відреагував на можливий перехід до "блаугранас": "Подивимося, як все складеться. Завтра я поспілкуюся з Ліоном. Побачимо, що станеться. Я не так багато чув від свого агента. Знаю про інтерес з боку Барселони, але зараз не можу нічого сказати, тому що не так багато знаю", – наводить слова Депая Goal з посиланням на NOS.

До слова, Мемфіс провів лише 22 поєдинки у сезоні 2019/20 у складі Ліона, записавши до свого активу 15 забитих м'ячів та 2 асисти.

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