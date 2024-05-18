Французька Ліга 1 дізналася ім'я другої команди, яка зіграє в сезоні 2024/25 у найвищому дивізіоні.

В Лізі 2 у п'ятницю, 17 травня, відбувся завершальний тур. За другу пряму путівку в Лігу 1 боролися Анже та Сент-Етьєн. Останні несподівано програли Кевійні (1:2).

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Команда Александра Дюжо зі своїм завданням впоралася. Анже зіграв в нульову нічию з Дюнкерком і цього виявилося достатньо для того, щоб завершити сезон на другому місці. "Червоно-білі" повернулися в Лігу 1 через рік після вильоту.

Фанати одразу після фінального свистка розпочали гучне святкування. Вболівальники вибігли на поле, запалювали піротехніку та танцювали.

Варто зауважити, що з Ліги 2 також вийшов Осер, який став чемпіоном. Сент-Етьєн, Родез та Париж зіграють в стикових матчах за право вийти в Лігу 1.

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