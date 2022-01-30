Французький гранд і агенти чемпіона світу вже мають усну домовленість про перехід, стверджує Foot Mercato.

Барселона домовилась про підписання Обамеянга – Дембеле може зірвати трансфер

Тепер ПСЖ розглядає два сценарії – змусити Барселону відпустити Дембеле за копійки зараз або почекати до літа і підписати гравця вільним агентом. Парижани вкотре виставляють "блаугранас" дурнями, нагадуючи про історії Неймара і Мессі. Втім, саме зараз втручання ПСЖ може бути вигідне каталонцям. Барса хоче позбутися великої зарплатні Дембеле, а його утримування до літа не дасть жодного зиску.

У поточній кампанії Усман провів 11 матчів, відзначився голом та 2 асистами. Влітку 2017-го Барселона заплатила Борусії Д за вінгера 140 млн євро.

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