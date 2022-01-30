Французский гранд и агенты чемпиона мира уже имеют устную договоренность о переходе, утверждает Foot Mercato.

Барселона договорилась о подписании Обамеянга – Дембеле может сорвать трансфер

Теперь ПСЖ рассматривает два сценария – заставить Барселону отпустить Дембеле за копейки сейчас или подождать до лета и подписать игрока свободным агентом. Парижане в который раз выставляют "блаугранас" дураками, напоминая об истории Неймара и Месси. Впрочем, именно сейчас вмешательство ПСЖ может быть выгодно каталонцам. Барса хочет избавиться от большой зарплаты Дембеле, а его удержание до лета не даст никакой выгоды.

В текущей кампании Усман провел 11 матчей, отличился голом и 2 ассистами. Летом 2017-го Барселона заплатила Борусии Д за вингера 140 млн евро.

Между Реалом и ПСЖ назревает война: Мбаппе и еще два провоцирующих фактора