Форвард Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг готовий до переїзду в Іспанію.

Арсенал погодився відпустити П'єр-Емеріка Обамеянга у Барселону на правах оренди до кінця сезону, повідомляє журналіст Жерар Ромеро у Twitter.

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Сам габонський форвард також підтримав таку перспективу. Проте приїзд Обамеянга на Камп Ноу може відбутись, лише якщо каталонцям вдасться позбутись скандального форварда Усмана Дембеле, щоб розвантажити зарплатну відомість.

Обамеянг також "побив горщики" з керівництвом Арсенала і близько двох місяців не потрапляє до заявки лондонців.

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