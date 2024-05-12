"Все, що я можу сказати про Кіліана Мбаппе, це лише чудові речі, як про футболіста та людину. Я розумію його рішення. Він тут сім років, він легенда клубу. Він віддав цьому клубу все, і цей клуб теж дав йому все. Я бажаю йому всього найкращого у майбутньому. Я пишався тим, що він був у цій команді. Він допомагав нам і був лідером, і він робив це з посмішкою на обличчі.

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Ми давно знали про те, що він піде, але це було оголошено лише вчора. Це нічого не змінює. Все залишится таким, як і було раніше. Незалежно від того, хто тут і хто відсутній, моя мета – бути сильнішими у наступному сезоні.

ПСЖ надалі залишатиметься чудовою командою, і ми станемо ще кращими. Ми залучимо гравців із сильним менталітетом і гравців, які ототожнюють себе з клубом. Так влаштоване життя", – цитує Енріке ESPN.

Важливо зазначити, що за інформацією багатьох джерел, наступним клубом зірки ПСЖ стане Реал Мадрид.

До слова, 25-річний француз виступав за ПСЖ з серпня 2017 року. Разом з паризьким клубом Мбаппе 7 разів вигравав Лігу 1, тричі ставав володарем Кубка Франції та Суперкубка Франції та двічі вигравав Кубок ліги.

Мбаппе, я пишу тобі листа...