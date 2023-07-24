ПСЖ знову активував свій інтерес до нападника Тоттенхема та збірної Англії Харрі Кейна.

Баварія тривалий час безрезультатно веде перемовини з президентом "шпор" Даніелем Леві щодо трансферу лідера команди. Мюнхенці навіть готові підвищити свою пропозицію до суми, яку хоче Тоттенхем. Плани чемпіона Німеччини збирається порушити ПСЖ, який вже звертав свою увагу на Харрі Кейна.

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Згідно з інформацією L'Equipe, президент парижан Нассер Аль-Хелаїфі перебуває в тісному контракті з Леві та оточенням гравця. Офіційні перемовини не стартували, але трансфер Харрі Кейна обговорювався. Бос ПСЖ заручився також підтримкою зіркового агента Піні Захаві, який схиляє Леві продати форварда саме в паризький клуб.

До слова, RMC Sport проінформував, що дружина Харрі Кейна цікавилася нерухомістю в Парижі.

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