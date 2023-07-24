Якщо Кейн не погодиться підписати контракт з Тоттенхемом із зарплатою в 400 тисяч фунтів на тиждень, то варто продавати форварда. Саме так думає власник "шпор" Джо Льюїс, зазначає Daily Mail.

Баварія готова на все заради Кейна – готує мегапропозицію Тоттенхему й дає щедрий контракт форварду

Президент клубу Деніел Леві оцінює Харрі в 100 млн фунтів, однак рішення власника спричинить на нього додатковий тиск. У послугах Кейна зацікавлена Баварія, дві пропозиції якої "шпори" вже відхилили.

Нагадаємо, що Харрі у свої 30 років досі не може похизуватися жодним трофеєм. Минулий сезон вкотре підтвердив видатні бомбардирські здібності нападника – 32 голи та 5 асистів у 49 матчах за кризовий Тоттенхем.

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