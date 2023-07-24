ПСЖ снова активировал свой интерес к нападающему Тоттенхэма и сборной Англии Харри Кейну.

Бавария долгое время безрезультатно ведет переговоры с президентом "шпор" Даниэлем Леви о трансфере лидера команды. Мюнхенцы даже готовы повысить свое предложение до суммы, которую хочет Тоттенхэм. Планы чемпиона Германии собирается нарушить ПСЖ, уже обращавший свое внимание на Харри Кейна.

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Согласно информации L'Equipe, президент парижан Нассер Аль-Хелаифи находится в тесном контракте с Леви и с окружением игрока. Официальные переговоры не стартовали, но трансфер Харри Кейна обсуждался. Босс ПСЖ заручился также поддержкой звездного агента Пини Захави, склоняющего Леви продать форварда именно в парижский клуб.

К слову, RMC Sport проинформировал, что супруга Харри Кейна интересовалась недвижимостью в Париже.

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