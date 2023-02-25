ПСЖ не проти додати у свою атакувальну лінію ще одну суперзірку.

Чемпіони Франції пильно стежать за ситуацією Мохамеда Салаха в Ліверпулі, повідомляє Football Insider.

Раніше єгиптянин вважався недоторканною персоною на Енфілді, але нинішній провальний сезон команди змінює настрої. Ліверпуль влітку планує серйозну перебудову складу, на яку знадобляться гроші. Власники "червоних", компанія Fenway Sports Group, відомі своєю скупістю, коли починаються розмови про трансфери. Для запрошення нових гравців доведеться когось продати.

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Жертвою такого підходу може стати саме Салах. Ліверпуль не хоче прощатися з молодими лідерами, а за ветеранів великої суми не виручиш. Натомість Мохамед вписується у "сіру" зону – його ринкова ціна досі тримається на рівні 80 млн євро, хоча у червні нападнику виповниться 31.

Салах зберігає хорошу результативність навіть на тлі слабкої кампанії Ліверпуля – 19 голів та 9 асистів у 34 матчах. Якшо ПСЖ влітку доведеться прощатись з Неймаром, Мессі чи Мбаппе, то "Фараон" стане гідною заміною.

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