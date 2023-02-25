"Влітку ми точно повинні бути на ринку. Мені шкода, що зараз я не можу гарантувати Лігу чемпіонів, але ми будемо боротися за це. Наша доля у наступному євросезоні визначиться пізно, проте ми повинні починати роботу значно раніше. Ці речі зрозумілі.

Поразка від Реала поставила під сумнів майбутнє Клоппа – керівництво вже визначилось з заміною

Ми п'ять років поспіль грали у Лізі чемпіонів, тричі виходили у фінал, що дуже важливо з фінансової точки зору. Ми побудували трибуну та тренувальний майданчик, клуб справді у хорошому стані. Втім, навколо нас сильно прискорилися деякі інші клуби, і ми не можемо ігнорувати такі речі. Йдеться про пошук потрібних гравців. Підписань не має бути багато, вони мають бути правильні. Слава Богу, у світі футболу є багато "правильних" гравців. Не всі з них доступні або хочуть приїхати, але є багато справді добрих гравців", – цитує Клоппа Goal.

Нагадаємо, зараз Ліверпуль у таблиці АПЛ йде восьмим, відстаючи від зони ЛЧ на 7 очок (є 2 гри в запасі). Перемогти у нинішньому розіграші євротурніру навряд вдасться, оскільки "червоні" на Енфілді програли Реалу перший матч 1/8 фіналу з рахунком 2:5.

Реал знищив Ліверпуль на Енфілді – епічні фейли кіперів, Вінісіус розриває, Бензема став головним "катом" мерсисайдців