ПСЖ не прочь добавить в свою атакующую линию еще одну суперзвезду.

Чемпионы Франции пристально следят за ситуацией Мохамеда Салаха в Ливерпуле, сообщает Football Insider.

Ранее египтянин считался неприкасаемой персоной на Энфилде, но нынешний провальный сезон команды меняет настроения. Ливерпуль летом планирует серьезную перестройку состава, на которую понадобятся деньги. Владельцы "красных", компания Fenway Sports Group, известны своей скупостью, когда начинаются разговоры о трансферах. Для приглашения новых игроков придется кого-нибудь продать.

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Жертвой такого подхода может стать именно Салах. Ливерпуль не хочет прощаться с молодыми лидерами, а за ветеранов большую сумму не выручишь. Мохамед вписывается в "серую" зону – его рыночная цена до сих пор держится на уровне 80 млн евро, хотя в июне нападающему исполнится 31.

Салах сохраняет хорошую результативность даже на фоне слабой кампании Ливерпуля – 19 голов и 9 ассистов в 34 матчах. Если ПСЖ летом придется прощаться с Неймаром, Месси или Мбаппе, то "Фараон" станет достойной заменой.

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