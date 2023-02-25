"Футбол 24" пригадує найрезультативніших футболістів Ліги чемпіонів за весь час існування реформованого турніру (починаючи з 1992 року).

Ліга чемпіонів – найпрестижніші клубні змагання у футболі. Забити бодай гол у цьому турнірі – подія для будь-якого гравця. Що вже казати про тих, хто зумів відзначитися кількома десятками результативних ударів у матчах Ліги чемпіонів. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про найкращих бомбардирів в історії ЛЧ.

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Очолює список голеадорів Кріштіану Роналду. В активі 37-річного португальця 183 матчі та 140 забитих м'ячів. Щоправда, 5-разовий переможець ЛЧ ризикує втратити першу сходинку, адже замість виступів у Європі вирішив поїхати в Аль-Наср із Саудівської Аравії.

На щастя для Роналду, поки що він має солідний гандикап перед конкурентами. Реальний шанс обійти Кріштіану має лише Ліонель Мессі, який відстає на 11 голів – в активі зірки ПСЖ 129 забитих м'ячів у Лізі чемпіонів. Поки що португальський форвард може спати спокійно, але якщо Мессі таки залишиться в Європі, то у найближчі роки Ліга чемпіонів може отримати нового найкращого бомбардира.

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Мессі та Роналду є єдиними футболістами в історії, які забили більше 100 голів у Лізі чемпіонів. Топ-3 замикає Роберт Лєвандовскі, який у футболках Борусії Дортмунд, Баварії та Барселони забив 91 гол. Зовсім трохи відстає Карім Бензема – у нападника Реала 88 забитих м'ячів.

Варто відзначити унікальність Томаса Мюллєра. Німець всі свої 53 голи забив у складі Баварії – єдиний представник топ-10, який жодного разу не змінював клуб. Повна протилежність – Златан Ібрагімовіч. Легендарний 41-річний швед відзначився голами одразу за 7 клубів – Аякс, Ювентус, Інтер, Барселону, Мілан, ПСЖ та Манчестер Юнайтед.

Є серед найкращих бомбардирів ЛЧ і представник України. Звісно, це Андрій Шевченко, який у складі Динамо доходив до півфіналу Ліги чемпіонів 1998/99, а з Міланом виграв трофей, забивши Ювентусу вирішальний пенальті у фіналі 2002/03. Шевченко завершив кар'єру ще у 2012 році, але досі тримається в топ-10 найкращих голеадорів Ліги чемпіонів. В активі української легенди 48 голів – стільки ж у Златана Ібрагімовіча, який, щоправда, зіграв на 24 матчі більше.

Топ-10 бомбардирів в історії Ліги чемпіонів станом на 25 лютого 2023 (без урахування кваліфікації):

1. Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Ювентус) – 140 голів, 183 матчі.

2. Ліонель Мессі (Барселона, ПСЖ) – 129 голів, 162 матчі.

3. Роберт Лєвандовскі (Борусія Д, Баварія, Барселона) – 91 гол, 111 матчів.

4. Карім Бензема (Ліон, Реал Мадрид) – 88 голів, 147 матчів.

5. Рауль Гонсалес Бланко (Реал Мадрид, Шальке) – 71 гол, 142 матчі.

6. Рууд ван Ністелрой (ПСВ, Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид) – 56 голів, 73 матчі.

7. Томас Мюллєр (Баварія) – 53 голи, 139 матчів.

8. Тьєррі Анрі (Монако, Арсенал, Барселона) – 50 голів, 112 матчів.

9-10. Андрій Шевченко (Динамо Київ, Мілан, Челсі) – 48 голів, 100 матчів.

9-10. Златан Ібрагімовіч (Аякс, Ювентус, Інтер, Барселона, Мілан, ПСЖ, Манчестер Юнайтед) – 48 голів, 124 матчі.

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