ПСЖ увімкнувся в суперечку за 24-річного Усмана Дембеле, який, найімовірніше, покине Барселону вільним агентом. Гравець озвучив каталонському клубу неприйнятні фінансові вимоги, що унеможливлює підписання нового контракту. Крім того, вінгер так і не зумів адаптуватися до життя в Іспанії.

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Мусса Сіссоко – агент Дембеле – вже розпочав перемовини з паризьким клубом про перехід вінгера на правах вільного агента влітку наступного року. У ПСЖ цінують талант Усмана і вважають його ідеальним кандидатом для підсилення команди. Те, що він є французом, лише підвищує шанси на перехід, повідомляє Mundo Deportivo.

Нападник перебрався в Барселону з Борусії Дормунд влітку 2017-го за 135 млн євро. У сезоні 2021/22 Дембеле зіграв 8 матчів та віддав 2 асисти.

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