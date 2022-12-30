ПСЖ включился в спор за 24-летнего Усмана Дембеле, который, вероятнее всего, покинет Барселону свободным агентом. Игрок озвучил каталонскому клубу неприемлемые финансовые требования, что делает невозможным подписание нового контракта. Кроме того, вингер так и не сумел адаптироваться к жизни в Испании.

Дембеле имеет предварительную договоренность с Ювентусом, но выслушает и другие предложения, – Diario Sport

Мусса Сиссоко – агент Дембеле – уже начал переговоры с парижским клубом о переходе вингера на права свободного агента летом следующего года. В ПСЖ ценят талант Усмана и считают его идеальным кандидатом для усиления команды. То, что он француз, лишь повышает шансы на переход, сообщает Mundo Deportivo.

Нападающий перебрался в Барселону из Боруссии Дормунд летом 2017-го за 135 млн евро. В сезоне 2021/22 Дембеле сыграл 8 матчей и отдал 2 ассиста.

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