Франція. Ліга 1, 28 тур

ПСЖ – Бордо – 3:0

Голи: Мбаппе, 24, Неймар, 52, Паредес, 61

Футболісти ПСЖ після вильоту з Ліги чемпіонів відчули на собі гнів вболівальників. Трибуни з радістю зустрічали тільки Мбаппе, а кожен дотик Мессі та Неймара супроводжували свистом. Мбаппе не підвів фанів і відкрив рахунок – асистували йому Мессі та Вейналдум.

ПСЖ загалом грав досить слабко. У суперниках була остання команда чемпіонату, а парижани навіть поступилися за кількістю ударів (12 проти 14). Перемогу вони все ж здобули без особливих проблем, але земля під ногами не горіла.

Неймар подвоїв перевагу з пасу Хакімі, а розгром оформив Паредес, ефектно прибравши трьох суперників на замаху. Бордо напрацював на один гол. Секу Мара навіть заробив пенальті (його грубо збив Маркіньйос), але арбітри проігнорували епізод.

Данило Ігнатенко вийшов з лави запасних на 68-й хвилині. Найяскравішим моментом українця на полі вийшла дуель з Неймаром – Данило наздогнав зірку на своїй половині та видряпав у нього м'яч. Окрім цього, в активі Ігнатенка один пас під удар і один заблокований удар суперників.

ПСЖ лідирує в Лізі 1 з 15-очковим гандикапом, а Бордо – на дні турнірної таблиці з 22 балами.

Хет-трик Бензема вивів Реал у чвертьфінал ЛЧ – тріумф чемпіонів над лузерами, геніальний Модріч і кінець саги про Мбаппе