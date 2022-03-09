В рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал здобув ефектну перемогу над ПСЖ (3:1), проравшись у наступний раунд за сумою двох ігор. Звіт читайте на "Футбол 24".

Мадридський Реал програв перший матч проти ПСЖ, причому зробив це у максимально ганебному стилі з трьома ударами по чужих воротах. Втім, поразка виявилась мінімальною, а Карло Анчелотті вдома пообіцяв зіграти значно агресивніше. Проблемою виступала відсутність дискваліфікованих Каземіро та Менді, яких прогнозовано замінили Вальверде й Начо. На інших позиціях вийшли ті ж виконавці, що і в Парижі.

Маурісіо Почеттіно також обійшовся без несподіванок, повторивши переможний склад з першої зустрічі. Виключенням став Неймар, який вийшов з перших хвилин замість Ді Марії.

Карло Анчелотті стримав слово, відмовившись від низького блоку й спробувавши захопити ініціативу одразу зі стартовим свистком. Реал почав поєдинок потужно, швидко всадивши Паредеса на жовту картку, однак ПСЖ не збирався відсиджуватись. Як наслідок, гра пішла на зустрічних курсах.

Після кількох проривів до штрафного без гострого завершення вболівальникам подарували розмін моментами. Так, на 12-й хвилині Карвахаль бахнув з дистанції повз ліву стійку, а Мбаппе на 13-й відповів вриванням на край штрафного з пострілом у ближній кут – Куртуа зімкнув ноги й врятував "бланкос"! На 21-й же хороша комбінація парижан завершилась щільним ударом Неймара з лінії карного майданчика (Куртуа накрив) – Реал ж огризнувся на 25-й ефектним лонгшотом Бензема в дальню дев'ятку. Доннарумма парирував!

В другій половині тайму стало очевидно, що ПСЖ діє значно гостріше й вигадливіше. Зокрема, в одній із атак Мессі міг виводити Неймара й Мбаппе 2-в-1 проти Куртуа, але Карвахаль в останню мить прочитав передачу. На 31-й же хвилині красивий обіграш Нея з Лео у стіночку завершився виходом аргентинця на побачення з голкіпером – втім, кут був гострим, тож Мессі закинув м'яч на дальню стійку. Мбаппе не встиг замкнути.

На 34-й хвилині справа дійшла і до голу французів. Його провів Мбаппе, який після прострілу Мендеша потужно пробив низом під ліву стійку, однак взяття воріт скасували через офсайду у Нуну. Господарі відповіли подачею, яку на 35-й замикав Бензема – вийшло точно в руки Доннаруммі.

Покарання за марнотратство у дуже важкому матчі справедливо наздогнало "вершкових" на 39-й хвилині, коли Неймар підловив мадридську оборону шикарним пасом за спини на хід Мбаппе. Кіліан швидко подолав метрів 30, увійшов у карний майданчик і з-під Алаби вистрілив у ближню "шістку" – 1:0! Саме з цим рахунком команди й відправились на перерву, хоча до неї вони встигли обмінятись кількома неприємними моментами у штрафному.

Другий тайм розпочався без кадрових змін. В ігровому плані ж матч вже явно була не той – Реал захопив контроль над м'ячем і став довго катати його на чужій третині поля, а ПСЖ відчутно збавив у контратакувальній активності. Щоправда, чи не єдина контра парижан завершилась виходом Мбаппе віч-на-віч з дотепним обіграшем Куртуа та ударом в порожні ворота. Здавалося, що це кінець, однак господарів врятував офсайд.

Для нейтральних вболівальників поєдинок став виглядати дещо нудно, адже моментів не виникало. Тим більш несподіваним став гол Реала на 61-й хвилині. Рятівником Мадрида став Доннарумма, який прийняв пас назад і завозився з м'ячем перед очима Бензема – Карім накрив його й вибив сферу, Вінісіус підхопив її й покотив на Бензема, а той розстріляв ворота з шести метрів. 1:1! До камбеку залишився всього один гол.

Здавалося б, нічого страшного, але ПСЖ немов перемкнуло. Гості стали допускати одну помилку за іншою, а мадридці конвертували їх у моменти. Так, вже на 63-й хвилині Доннарумма пізно вистрибнув за м'ячем після навісу Вінісіуса на дальню стійку та замикання Бензема – сфера пройшла поруч з каркасом. На 66-й Вінісіусу дозволили пробити з меж штрафного боковими ножицями (голкіпер парирував, але був фол в атаці), а на 73-й Вінісіус завдяки відскоку від Мендеша бахнув з лінії воротарського. Вище воріт!

Зрештою, на 76-й хвилині Реал дотиснув ПСЖ. Архітектором фіаско парижан став Модріч, який протягнув м'яч через центр і видав класний розрізний пас на хід Вінісіусу, а потім прийняв від нього передачу на лінію карного майданчика. В завершенні епізоду Лука покотив на правий край пыд удар Бензема. Карім, опинившись прямо перед Доннаруммою, впевнено прошив Джіджі (з чим допоміг і рикошет від Маркіньйоса). 2:1!

ПСЖ впав у стан "гроггі", а Реал всього через дві хвилини нокаутував суперника третім голом. Господарі відібрали м'яч на чужій третині й провели атаку, в якій Маркіньйос вибив м'яч з-під ніг Вінісіуса – але вийшло точно на Бензема. Карім же метрів з 13-ти легко переграв Доннарумма. 3:1! Мадрид вийшов вперед за сумою двох матчів.

Маурісіо Почеттіно стояв на бровці з кам'яним обличчям, а його підопічні навіть за центр поля не могли вийти. Реал же продовжував тиск, організувавши кілька крутих атак з вриванням у карний майданчик без завершення. Найкращий же шанс змарнував Модріч, який вистрілив з дистанції над лівою дев'яткою.

ПСЖ міг врятуватись у компенсований час завдяки штрафному удару у виконанні Мессі. Лео пробив шикарно, але м'яч торкнувся сітки із зовнішнього боку. Йому не вистачило лічених сантиметрів. Зрештою, фінальний свисток зафіксував блискучу перемогу Реала, завдяки якій "вершкові" вийшли у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Браво!