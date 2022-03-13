На тижні ПСЖ вилетів з Ліги чемпіонів від Реала. Сьогодні парижани на власному полі приймають Бордо і розплачуються за фіаско. Вболівальники дуже холодно зустріли команду.

Ще під час оголошення складів трибуни освистали футболістів – оплесків заслужив тільки Мбаппе. Особливо дісталося Мессі та Неймару. На початку матчу кожен дотик зірок до м'яча супроводжувався гулом, "буканням" і гучним свистом.

Неймар має довгостроковий контракт з ПСЖ і залишиться в Парижі. Мессі прийшов тільки цього літа, але вже капризує. А Мбаппе влітку вільним агентом має перейти в Реал.

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