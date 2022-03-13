Франция. Лига 1, 28 тур

ПСЖ – Бордо – 3:0

Голы: Мбаппе, 24, Неймар, 52, Паредес, 61

Футболисты ПСЖ после вылета из Лиги чемпионов почувствовали на себе гнев болельщиков. Трибуны с радостью встречали только Мбаппе, а каждое касание Месси и Неймара сопровождали свистом. Мбаппе не подвел фанатов и открыл счет – ассистировали ему Месси и Вейналдум.

ПСЖ вообще играл достаточно слабо. В соперниках была последняя команда чемпионата, а парижане даже уступили по количеству ударов (12 против 14). Победу они все же одержали без особого труда, но земля под ногами не горела.

Неймар удвоил преимущество с паса Хакими, а разгром оформил Паредес, эффектно убрав трех соперников на замахе. Бордо наработал на один гол. Секу Мара даже заработал пенальти (его грубо сбил Маркиньос), но арбитры проигнорировали эпизод.

Даниил Игнатенко вышел из скамейки запасных на 68-й минуте. Самым ярким моментом украинца на поле вышла дуэль с Неймаром – Даниил догнал звезду на своей половине и выцарапал мяч. Кроме этого, в активе Игнатенко один пас под удар и один заблокированный удар соперников.

ПСЖ лидирует в Лиге 1 с 15-очковым гандикапом, а Бордо – на дне турнирной таблицы с 22 баллами.

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