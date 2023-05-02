Офіційної пропозиції від Барси досі немає, а Ла Ліга зайняла жорстку позицію. Тебас не втомлюється повторювати: "Повернення Лео було б корисним для іспанського футболу, однак Лапорта повинен дотримуватися букви закону". Простіше кажучи, жодних поступок з його боку не буде.

Контракт Мессі з ПСЖ завершується 30 червня. У Катарі дали вказівку продовжити угоду. Та далі розмов справа не просунулась. Хоча Le Parisien розповідає про "відчутний прогрес". Джерела у паризькому клубі незадоволені поведінкою футболіста, який після перемоги на ЧС просить більше грошей. Зараз він отримує 35-38 млн євро за сезон. Вкиди ПСЖ – трохи нелогічні. Передусім, на тлі інформації Жерара Ромеро про готовність Лео адаптуватись до фінансових реалій Барси. А там все, м’яко кажучи, погано.

ПСЖ розчарований поведінкою Мессі – аргентинець "втік" з Парижа після поразки

Каталонці витрачають на зарплати астрономічні 600 (!) млн євро. Перш ніж вони зроблять офіційну пропозицію Мессі, ця сума повинна знизитись щонайменше на третину. Ба більше, Лапорта не зможе зареєструвати нові контракти Гаві, Араухо, Маркоса Алонсо і Серхі Роберто. Показовий момент: "блаугранас" домовились з Іньїго Мартінесом, але той перестрахувався і зможе піти в оренду, якщо клуб не розвантажить зарплатну відомість.

Барсі доведеться надати Ла Лізі план життєздатності. Що означатиме додаткове скорочення зарплат, продаж гравців і запрошення вільних агентів. Іньїго та Гюндоган – ідеальні опції. Не виключається розірвання контрактів з деякими футболістами. Принизливе прощання загрожує французам Умтіті та Лангле, а також американцю Десту. Тож потенційний камбек Лео залежить від оздоровлення економіки Барси. Наразі до цього далеко.

Ліга чемпіонів – спортивна подія, яку неможливо пропустити! Тож вмикай свої гаджети на гучність та спостерігай за найзапеклішими футбольними баталіями разом із HLIBNY DAR.

HLIBNY DAR – все вирішується на полі!

Вимушений переїзд на Олімпійський стадіон через реконструкцію Камп Ноу сильно вдарить по кишені клубу. Лише за сезон Барса не дорахується 55 мільйонів євро від продажу квитків. Проект модернізації Камп Ноу, "Espai Barca", вже перевалив за півтора мільярда. І це попри шалені борги (1,3 млрд євро станом осінь 2022).

Компанія Goldman Sachs отримала значний контроль над клубом, покривши частину боргу. Вона нібито зацікавлена у поверненні Мессі, адже це допомогло б залучити ще більше інвесторів і спонсорів. Лапорта очікує стрімкого збільшення доходів – на 300-350 млн євро. Виплачувати борги стало б простіше. Однак, Лео має погодитись на крихти, а презі повинен переступити через власну гордість. Обидві умови – непрості до виконання.

Автор біографії Мессі – Гільєм Балаге – заявив, що аргентинець чекає вибачень. Щось на кшталт публічного розкаяння. Адже два роки тому усе виглядало так, ніби його позбулися навмисно. Презі нещодавно зустрівся з батьком гравця. Каталонські ЗМІ анонсували потепління у їхніх стосунках. Та є нюанс: Лапорта досі не спілкувався з форвардом тет-а-тет.

Барселона може запропонувати Лео дворічний контракт. Він міг би відкрити оновлений Камп Ноу і взяти участь у заходах з нагоди 125-річчя клубу. Хаві бачить його на позиції атакувального півзахисника у схемі 4-4-2 або 4-3-3. Феррану, Рафіньї, Кесьє та Ансу, скоріш за все, доведеться піти, запевняє Хосе Альварес з El Chiringuito. Повернення Мессі спровокує ефект доміно.

Та каталонцям ще потрібно отримати згоду вищеназваних гравців. Для прикладу, Фаті не збирається пакувати валізи. Жорже Мендеш вже доніс позицію свого клієнта Лапорті. Екс-хавбек Мілана теж усім задоволений, попри брак ігрової практики. Рафінья тільки-но розігрався (10+11 у всіх турнірах) і навіть слухати не хоче про ранній відхід. В Барселоні комфортно – сонце, море, прекрасні пляжі… Продати 5-6 футболістів, з досвідом попередніх років, місія майже неможлива.

В Мадриді вважають, що Барса не має шансів. Мовляв, клуб через лояльних до себе журналістів організував кампанію, аби відвернути увагу від "справи Негрейри". Та найголовніше – це зелене світло ліги. Без практичних кроків щодо зменшення зарплат, Лапорту продовжать звинувачувати у популізмі. Саме так це зараз і виглядає. Мессі та Барса наразі не готові до великих камбеків.

Ліга Негрейри: Барса та Реал знецінили Прімеру – брудні розбірки і більше нічого