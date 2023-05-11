Паризький клуб поставив Мессі умову для прощення його демаршу – запис відеоролика з вибаченнями.

Минулого вівторка ПСЖ відсторонив Ліонеля Мессі від тренувань та офіційних матчів на два тижні через самовільну поїздку аргентинця до Саудівської Аравії. Після 37-секундного відеоролика нападника з вибаченнями паризький клуб зняв "санкції" і повернув Лео в загальну групу.

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Згідно з RMC Sport, це сталося внаслідок роботи юристів Мессі. Вони зажадали від столичного клубу повернути Мессі допуск до тренувань. ПСЖ відповів, що піде юристам і Ліонелю назустріч, якщо Мессі запише відео з вибаченнями.

Повідомляється, що оточення Мессі побоювалося, що гравець запише відео, а ПСЖ не стримає свого слова. Але в підсумку вся ситуація вирішилася.

Редакція RMC зв'язалася з ПСЖ, щоб отримати офіційний коментар, але нарвалася на заперечення цієї інформації. Ліонель Мессі від коментарів відмовився.

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