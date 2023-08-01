ПСЖ не залишає спроб отримати гроші за перехід Кіліана Мбаппе та не втратити гравця безкоштовно.

Челсі намагається витягнути Мбаппе з ПСЖ – Мудрик може отримати елітного конкурента або піти

Як повідомляє видання L`Equipe, чемпіон Франції запропонував 24-річному Мбаппе новий контракт, згідно з яким є опція викупу нападника наступним літом. Втім, сума не розголошується, але відомо, що гравець відмовився від такого розвитку подій.

Кіліан Мбаппе приєднався до паризького клубу влітку 2017 року за 180 мільйонів євро. Разом з ПСЖ він п'ять разів здобував титул чемпіона Франції. В активі нападника 212 голів у 260 матчах за парижан.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?