ПСЖ не оставляет попыток получить деньги за переход Килиана Мбаппе и не лишиться игрока бесплатно.

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Как сообщает издание L`Equipe, чемпион Франции предложил 24-летнему Мбаппе новый контракт, согласно которому есть опция выкупа нападающего следующим летом. Сумма не разглашается, но известно, что игрок отказался от такого развития событий.

Килиан Мбаппе присоединился к парижскому клубу летом 2017 года за 180 миллионов евро. Вместе с ПСЖ он пять раз завоевал титул чемпиона Франции. В активе нападающего 212 голов в 260 матчах за парижан.

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